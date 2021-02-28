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225.1 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا المستجد في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 225.1 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.

وفي جميع أنحاء العالم ، يُقدر معدل التطعيم الأخير بحوالي 4.54 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد.

وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6 سنوات و9 أشهر.

وبلغ عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 113.4 فيما بلغ عدد الوفيات 2.52 مليون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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