225.1 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا المستجد في العالم

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 225.1 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.



وفي جميع أنحاء العالم ، يُقدر معدل التطعيم الأخير بحوالي 4.54 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد.

وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق 6 سنوات و9 أشهر.

وبلغ عدد حالات الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 113.4 فيما بلغ عدد الوفيات 2.52 مليون.