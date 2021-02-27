الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الكويت بشأن المصالحة مع قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى دولة الكويت بشأن المصالحة مع قطر، وذلك خلال استقباله وزير خارجية الكويت خلال أحمد ناصر المحمد الصباح، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم السبت، إن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إلى سيادته، فضلاً عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي بدور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مهنئاً سيادته حكومة وشعب الكويت الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ومؤكداً متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد السيد الرئيس التأكيد في هذا الخصوص على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعياً نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.

وفي وقت سابق، عقد وفدين يمثلان الجانبين المصري والقطري اجتماعاً في الكويت الثلاثاء الماضي، وذلك لأول مرة منذ "بيان العلا"، لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.