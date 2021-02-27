شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ألماني يتوقع زيادة حادة في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أستاذ الصيدلة في جامعة زاربروكن الألمانية، تورستن لير، أن تكون الموجة الثالثة من جائحة كورونا قوية، مثل الثانية.

وقال لير، الخبير في توقعات كورونا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في زاربروكن: "افترض بالفعل أننا سنكون في نفس الظروف التي كانت لدينا قبل عيد الميلاد (الكريسماس)".

وتوقع أيضا إمكانية وصول معدل الإصابة مجددا إلى نحو 200 حالة لكل مئة ألف نسمة في فترة سبعة أيام بحلول النصف الأول من نيسان/أبريل.

وذكر لير أن هناك تطورين مسؤولين عن الزيادة الجديدة في أعداد كورونا، أحدهما الطفرة البريطانية الآخذة في الازدياد في ألمانيا، والتي ربما تكون أكثر عدوى بنسبة 35%، مضيفا، وفقا لتحليل أحدث بيانات، "محاكاة كورونا" في جامعة زارلاند: "سيكون هذا المتحور هو السائد، وسيستمر في الارتفاع إلى نطاق 90 +".

أما التطور الثاني، بحسب لير، فهو تزايد الاختلاط منذ منتصف شباط/فبراير الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات.

وقال: "اخشى أن يكون لهذا علاقة بالإرهاق من الإغلاق. وربما باستئناف الحياة الطبيعية في بعض المجالات".

وذكر لير أنه لا يمكن رؤية تأثير التطعيمات في الوقت الحالي، موضحا أن هذا يرجع إلى حقيقة أن أكثر من 95% من السكان لم يتم تطعيمهم بعد، مضيفا أنه لا يمكن رؤية تأثير اللقاح إلا بعد تطعيم 30% من السكان، وقال: "في سيناريو متفائل، اتوقع أننا ربما نصل إلى هذه النسبة في حزيران/يونيو المقبل".