شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بعد تسجيل 12 إصابة بكورونا بين المصلين بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم السبت، 10 مساجد مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بكورونا بين المصلين.



ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، مجددة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الفيروس