تجمع مئات الروس لإحياء ذكرى اغتيال المعارض بوريس نيمتسوف

موسكو: «أ ف ب»

تجمع مئات الروس في وسط موسكو، السبت، لإحياء ذكرى اغتيال بوريس نيمتسوف أحد أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين حتى مقتله قبل ستة أعوام.

وقُتل بوريس نيمتسوف أحد أكثر معارضي بوتين تأثيراً، والذي كان نائباً لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، بأربع رصاصات أطلقت من مسافة قريبة على جسر مجاور للكرملين في 27 شباط/فبراير 2015.

وقال أحد المشاركين، وهو المعارض، رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف في تصريح صحفي: «نجتمع هذا اليوم من كل عام في هذا المكان لنظهر للسلطة أننا لم ولن ننسى. ذكرى بوريس لن تزول».

وأضاف: «أنا على يقين من أننا سنحقق ما حارب بوريس من أجله قريباً، حرية الروس ورفاهيتهم وحياة كريمة»، مشيداً «بمساهمته في تحرير الروس من هذا القمع وهذه الشمولية التي تلاحقنا منذ العهد السوفييتي».

وهذا العام، تمكن المشاركون في المسيرة بمناسبة إحياء ذكرى المعارض، من وضع الزهور على نصب بسيط أُقيم إحياء لذكرى بوريس نيمتسوف في مكان اغتياله، فيما تزيله السلطات بانتظام.

وشارك حوالي 740 شخصاً في التجمع بعد الظهر، بينهم عدة سفراء من دول الاتحاد الأوروبي، وفق منظمة «كونتور بلان» غير الحكومية المتخصصة في مراقبة التظاهرات.

ونشر ممثل الاتحاد الأوروبي في روسيا تغريدة قال فيها: «لا يزال نيمتسوف مثالاً يحتذى للذين لا يتجاهلون الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية».

وفي تموز/يوليو 2017، حُكم على خمسة أشخاص متحدرين من جمهوريتي الشيشان وإنغوشيا في منطقة القوقاز الروسية، بالسجن لمدة تتراوح بين 11 و20 عاماً بتهمة التورط في عملية الاغتيال هذه، ولكن أسرة نيمتسوف تصر على أن السلطات فشلت في إحالة مدبري الجريمة إلى القضاء.

ويأتي التجمع فيما ينقل أليكسي نافالني أبرز معارضي الكرملين، إلى معسكر للعمل القسري، حيث سيقضي حكماً مدته عامان ونصف العام بتهمة «الاحتيال»، وهي تهمة يعزوها إلى دوافع سياسية.

وأثار اعتقاله بعد عودته من ألمانيا عقب علاج استمر خمسة أشهر من التسمم الذي اتهم الكرملين بالوقوف وراءه، موجة من التظاهرات التي قمعتها الشرطة في روسيا.