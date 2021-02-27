شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إعادة فرز جزئي للأصوات في انتخابات الإكوادور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيتو - أ ف ب

وافق المجلس الوطني للانتخابات في الإكوادور على طلب ياكو بيريز المتحدر من السكان الأصليين بإعادة فرز جزئي لأصوات انتخابات السابع من شباط/فبراير، بعد استبعاده من الدورة الثانية للاقتراع بفارق ضئيل.

ووافق المجلس الوطني للانتخابات بأربعة أصوات وامتناع أحد أعضائه عن التصويت، على تقرير يدعو إلى إعادة فرز الأصوات في 31 مركز اقتراع، من أصل أكثر من 39 ألف مركز.

واكتشف المجلس عشر لوائح انتخابية تتضمن تناقضات عددية و21 أخرى تنقصها تواقيع.

وقدم ياكو بيريز مرشح حزب «حركة الوحدة الوطنية المتعددة القوميات» (باتشاكوتيك) الذراع السياسية لحركة السكان الأصليين إلى المجلس الوطني للانتخابات يوم الثلاثاء، طلباً للتحقق من أكثر من 27 ألف لائحة انتخابية.

وقد رافقه أنصاره، الذين ساروا من بلدة لوخا، الواقعة على الحدود مع البيرو، إلى العاصمة كيتو، وقرر المجلس مراجعة 31 لائحة منها فقط.

وكتب بيريز، الذي حصل على 19,39% من الأصوات في الدورة الأولى، في تغريدة، أن «أعضاء المجلس الوطني للانتخابات دخلوا التاريخ ليس بسبب حرصهم على الديمقراطية، بل على المصالح الاقتصادية القوية التي تفرض قواعدها».

وفي نهاية انتخابات السابع من شباط/فبراير، كان ينقص بيريز 32 ألفاً و600 صوت لخوض الدورة الثانية ضد الاقتصادي اليساري أندريس أراوز مساعد الرئيس الاشتراكي السابق رافايل كوريا، الذي فاز بـ32,72 في المئة من الأصوات، وحصل المصرفي اليميني السابق جييرمو لاسو على 19,74 في المئة من الأصوات.

وقال بيريز: «نحن لا نطلب صدقة، بل احترام إرادة الشعب الإكوادوري»، فيما هدد حزب «اتحاد شعوب كيشوا الإكوادورية» (إكواروناري) بشل البلاد، وقرر إعلان «إضراب عام».