محمد الفلاح - تحذير شديد اللهجة.. بايدن لإيران: لن تفلتوا من العقاب

السبت 27 فبراير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، ردا على سؤال عن الرسالة التي يبعث بها لإيران بالضربات الجوية في سوريا "لن تفلتوا من العقاب، احذروا".



دانت إيران، مساء يوم الجمعة، الضربات الأمريكية الجوية على مسلحين مدعومين من قبلها في سوريا، الخميس.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة "تنديده بشدة بهذه الضربات"، واصفا إياها بأنها عدوان غير قانوني، وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت، الخميس، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرا مواليا لطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جيمس كيربي، إنه بناءً على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا.

وأكد كيربي أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت ردا على هجمات أخيرة ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطال هؤلاء الجنود.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بأن 17 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل قتلوا في غارات شنتها طائرات أمريكية مقاتلة ليلا على مواقع في شرق سوريا، بمحاذاة الحدود مع العراق.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق.