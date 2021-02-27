سفينة سي ووتش تنقذ 45 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أنقذت منظمة "سي ووتش" الألمانية النشطة فى مجال المساعدات الإنسانية 45 من مهاجري القوارب، بعد تعرضهم لكارثة فى وسط البحر الأبيض المتوسط.

وكان من بين هؤلاء الأشخاص 13 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، وفقا للمنظمة التى تتخذ من برلين مقرا لها، ويوجد الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن السفينة (سى ووتش 3 ) ويتلقون الرعاية الطبية .

وكانت السفينة قد غادرت ميناء مدينة بوريانا الإسباني قبل أسبوع، بعد "توقف اضطراري" لمدة سبعة أشهر، كما كتبت سي ووتش في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي يوم الخميس، وصل طاقم المتطوعين إلى منطقة البحث المستهدفة على بعد نحو 30 ميلاً بحرياً، أو 56ر55 كيلومترا، قبالة سواحل ليبيا.

وفي الآونة الأخيرة، أنقذت السفينة (فوس تريتون)، من بين سفن إنقاذ أخرى، ما يقرب من 80 مهاجراً من البحر ونقلتهم إلى سواحل صقلية.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد توفى العديد من الأشخاص قبل وأثناء عملية الإنقاذ.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي نحو 170 شخصا حتفهم في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام.