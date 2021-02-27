شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لإيران بانفجار سفينة في خليج عُمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تشير أصابع الاتهام إلى تورط نظام الملالي في انفجار تعرضت له سفينة في خليج عمان، وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، اليوم (الجمعة) أن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس (الخميس).

وقالت شركة «درياد غلوبال» للأمن البحري، إن السفينة المعنية «إم.في.هيليوس راي»، وهي تنقل سيارات وكانت في طريقها إلى سنغافورة، فيما ذكر موقع «مارينا ترافيك» أن السفينة ترفع علم الباهامس وكانت في طريقها إلى سنغافورة.

من جهته، قال الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، إنه على علم بالحادثة ويراقب الوضع. وجاء في إشعار «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»: «التحقيقات جارية. السفينة في أمان والطاقم بخير». وأضاف أن الحادثة وقعت الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش. ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار.

وذكر الإشعار أنه «تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر». وأوضحت الهيئة أن السفينة في طريقها لأقرب مرفأ. وكانت الهيئة قد حددت آخر موقع للسفينة قبالة ساحل مسقط عاصمة عمان.

وما زالت ملابسات الانفجار غامضة،إلا أن شركة «درياد غلوبال»، وهي شركة استخبارات بحرية، رجحت أن يكون الانفجار نتج عن «نشاط غير متكافئ للجيش الإيراني»، الأمر الذي قالت إنه سيكون«متناسباً» مع التوترات الإقليمية المتزايدة.

وأضاف تقرير «درياد» أنه بينما تسعى إيران إلى الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ربما تسعى طهران كذلك إلى «ممارسة دبلوماسية قوية من خلال الوسائل العسكرية».