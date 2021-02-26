عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: واشنطن مصممة على علاقتها بالسعودية

الجمعة 26 فبراير 2021

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن "واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية".



وجاءت تصريحات بلينكن عقب صدور تقرير البيت الأبيض عن مقتل جمال خاشقجي.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "التزام أمريكا بالدفاع عن أمن السعودية".

وقال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن".

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.