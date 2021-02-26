شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس محامى جنوب القاهرة ينتهى من تشكيل اللجان النوعية للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين ، من تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى ضمت 7 لجان وجاءت على النحو الآتى: لجنة المؤتمرات وتضم فى عضويتها كلا من النقيب و حسن أبو عيسى و بدر الرماح من أعضاء المجلس، ولجنة الإدارات القانونية.

ومن بين اللجان النوعية أيضا لجنة المصايف والرحلات و التى ضمت فى عضويتها النقيب حسن أمين ، وكرم خليفة، ومحمد مصطفى عثمان ، ومحمد جمال سلامة ، و عمرو الخشاب ، من أعضاء المجلس، واللجنة الصحية وضمت النقيب حسن أمين ، و محمد لبيب ، واللجنة الاجتماعية وضمت حسن أمين ، و محمد جمال سلامة و محمد مصطفى عثمان من أعضاء المجلس.

كما جاء من بين اللجان النوعية أيضا لجنة المقرات وتضم النقيب حسن أمين ، و محمد عبد الرحمن و محمد جمال سلامة ولجنة الشكاوى والتى تنعقد على مدار الأيام الآتية: _ يوم الأحد : تنعقد برئاسة محمد لبيب و عضوية كلا من محمد جمال سلامة و كرم خليفة . يوم الثلاثاء: تنعقد برئاسة محمد عبد الرحمن و عضوية كلا من محمد مصطفى عثمان و عمرو الخشاب. يوم الخميس: تنعقد برئاسة بدر الرماح و عضوية حسن أبو عيسى و صلاح الخشاب .