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مجلس محامى جنوب القاهرة ينتهى من تشكيل اللجان النوعية للنقابة

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القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس نقابة محامى جنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين ، من تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى ضمت 7 لجان وجاءت على النحو الآتى: لجنة المؤتمرات وتضم فى عضويتها كلا من النقيب و حسن أبو عيسى و بدر الرماح من أعضاء المجلس، ولجنة الإدارات القانونية.

ومن بين اللجان النوعية أيضا لجنة المصايف والرحلات و التى ضمت فى عضويتها النقيب حسن أمين ، وكرم خليفة، ومحمد مصطفى عثمان ،  ومحمد جمال سلامة ، و عمرو الخشاب ، من أعضاء المجلس، واللجنة الصحية وضمت النقيب حسن أمين ، و محمد لبيب ، واللجنة الاجتماعية وضمت حسن أمين ، و محمد جمال سلامة و محمد مصطفى عثمان من أعضاء المجلس.

كما جاء من بين اللجان النوعية أيضا لجنة المقرات وتضم النقيب حسن أمين ، و محمد عبد الرحمن و محمد جمال سلامة ولجنة الشكاوى والتى تنعقد على مدار الأيام الآتية: _ يوم الأحد : تنعقد برئاسة محمد لبيب و عضوية كلا من محمد جمال سلامة و كرم خليفة .  يوم الثلاثاء: تنعقد برئاسة محمد عبد الرحمن و عضوية كلا من محمد مصطفى عثمان و عمرو الخشاب.  يوم الخميس: تنعقد برئاسة بدر الرماح و عضوية حسن أبو عيسى و صلاح الخشاب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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