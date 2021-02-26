المغرب تتّجه نحو تقنين القنب الهندي

اسماعيل عبد الحي - شرعت الحكومة المغربية في دراسة مشروع قانون لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي لإستعمالات مشروعة، في مجالات الطب والصيدلة والصناعة، على أن تصادق عليه الخميس القادم.

ويبقي النص على منع إنتاج وزراعة القنب الهندي لأغراض ترفيهية، حيث ينص على حظر زراعة النبتة التي تحتوي على نسب عالية من مادة "رباعي هيدرو كانابينول" المعروفة إختصارا بـTHC والتي تسمح بإستخراج مخدر الحشيشة.

ورغم الحظر الذي يطبق منذ عهد الحماية الفرنسية، إلا أن نبتة القنب الهندي التي تحتوي على نسب عالية من مادة THC ظلت تزرع، بشكل غير قانوني، في مناطق الشمال على مساحة تقدرها المعطيات الرسمية بما يفوق 47 ألف هكتار.

ويعيش عشرات الآلاف من الفلاحين وأسرهم من مدخول هذه الزراعة التي يوجه منتوجها لتجار المخدرات بعيدا عن أعين السلطات المغربية.

وينص مشروع القانون على منح رخص للمزارعين من أجل مزاولة نشاطهم بشكل قانوني وفي العلن، وأن يبيعوا محصولهم لوكالة ستحدثها الدولة لتنظيم القطاع.

وتعلق آمال كبيرة على هذه الخطوة لإنتشال المزارعين من حالة الخوف الدائم، بسبب إشتغالهم في قطاع "خارج عن القانون"، خاصة وأن العديد منهم يطالبون منذ سنوات طويلة ببديل إقتصادي يعفيهم من زراعة "جنوا منها كثيرا من المشاكل مقابل ربح زهيد"، حسب تصريحات عدد منهم.

والزراعات المشروعة حسب مشروع القانون هي مجالات الطب والصيدلة والصناعة.

سكاي نيوز