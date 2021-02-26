الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 فبراير 2021

أعلن الديون الملكي السعودي عن وفاة أحد الأمراء، اليوم الجمعة.



وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف البيان أن "صلاة جنازة الأمير ودفنه سيتم اليوم". وجاء في بيان الديوان الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض".