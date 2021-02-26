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السعودية.. وفاة الأمير فهد بن عبدالعزيز.. وولي العهد يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الديوان الملكى السعودي، الجمعة، وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل.

وقال بيان للديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض".

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء ، إن ولي العهد الأمير ، أجرى عملية جراحية منذ يومين، تكللت بالنجاح.

ونشرت الوكالة فيديو على "تويتر"، وكتبت فوقه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

 

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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