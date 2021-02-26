شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد انتهاكات تميم بن حمد وجرائم قطر ضد العمالة الأجنبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمات مأساوية يعيشها العمال الأجانب فى قطر والتى تتفاقم يومًا تلو الآخر، تارة فى الخفاء وتارة أخرى على مرأى ومسمع من الجميع، ليتصدر القمع الذى يتعرض له عمال المشروعات بالمونديال القطرى المشهد من جديد.

وقال تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أنه استمرار لمسلسل الانتهاكات المآسوية، كشفت بيانات جديدة أن ما يزيد عن 6500 عامل آسيوى مهاجر لقوا حتفهم فى قطر منذ 2010 وحتى 2020، وذلك حسبما نشرت صحيفة “الجارديان".

وتابع التقرير أنه فى الفترة الأخيرة، كانت منظمات حقوقية دولية، قد نقلت قصصًا مفزعة عن أوضاع عمال منشآت مونديال 2022 فى قطر بإصابة عدد كبير من العمال بفيروس كورونا والتكتم على ذلك.