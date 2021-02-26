3 طائرات تركية إلى ليبيا.. شحنات موت تعرقل مسار الحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طائرات شحن عسكري تركية تقطع الأجواء في طريقها إلى ليبيا؛ البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.

موقع "فلايت رادار" لرصد حركة الطيران أعلن استئناف أنقرة الجسر الجوي مع ليبيا في أول رحلة منذ تسمية الحكومة الجديدة.

وكشف الموقع أن 3 طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو التركي في طريقها إلى ليبيا.



وجاءت بيانات الطائرات الثلاث كالتالي: طائرة إيرباص A400M، أقلعت من قاعدة قيصري في قونيا، وطائرة إيرباص A400M، أقلعت من قاعدة أتاتورك في العاصمة أنقرة، وطائرة لوكهيد C130E، أقلعت من قاعدة عسكرية بالقرب من أنطاليا، وجميعها تتجه الآن إلى غرب ليبيا.

وتعد هذه الرحلة الأولى لطائرات أنقرة نحو ليبيا منذ تسمية السلطة الجديدة في 5 فبراير/ شباط الجاري، والـ46 منذ اتفاق وقف إطلاق النار بالمدينة السويسرية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة 5+5 العسكرية الليبية بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتعليق برامج واتفاقات التدريب مع الدول في أجل أقصاه 90 يوما من الاتفاق.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أبرزها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن أنقرة لا تزال تجند المرتزقة في سوريا، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



