شكرا لقرائتكم خبر عن خطف عشرات الفتيات من مدرسة في نيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خطف مسلحون عشرات الفتيات من مدرسة في شمال غربي نيجيريا ليل (الخميس-الجمعة).

وقال متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا (في شمال غربي نيجيريا) اليوم (الجمعة): إن تلاميذ إحدى المدارس في الولاية اختطفوا، لكنه امتنع عن ذكر عدد المختطفين.

من جهته، قال سعدي كواي، المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا: إن «أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية».

يذكر أن هذه ثاني حادثة خطف خلال أيام في شمال نيجيريا في ظل زيادة نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة في شمال غربي البلاد، الأمر الذي قوض الأمن على نحو متسع وآخذ في التدهور.

وفي الأسبوع الماضي قتل مسلحون مجهولون طالباً خلال هجوم ليلي على مدرسة داخلية في ولاية نيجر بشمال وسط البلاد وخطفوا 42 شخصاً، منهم 27 طالباً. ولم يتم إطلاق سراح الرهائن حتى الآن.