شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفض عودة زوجة متطرف للاعتراض على سحب جنسيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

قضت أعلى محكمة بريطانية، الجمعة، بعدم السماح لشميمة بيجوم التي جردت من جنسيتها البريطانية بعد انضمامها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، بالعودة للطعن في هذا القرار. وقال القاضي روبرت ريد: «تسمح المحكمة العليا باستئنافات وزارة الداخلية ولا تجيز ذلك للسيدة بيجوم»، وهو حكم لمصلحة استئناف قدمته الحكومة للطعن في قرار محكمةٍ دنيا سمح بعودة بيجوم.