اخبار العالم

تدمير "مسيرة" حوثية مفخخة باتجاه السعودية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جنوبي .

وقال التحالف العربي، في بيان، إن المسيرة الحوثية كانت باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.

وأكد على أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا