تدمير "مسيرة" حوثية مفخخة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن المسيرة الحوثية كانت باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.

وأكد على أن محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.