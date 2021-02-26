رونالدو يرسل قطه 'النادر' للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

وحسب الصحيفة الإسبانية يدعى قط رونالدو المدلل "بي بي" وهو من فصيلة سفينكس النادرة.

وسيبقى "بي بي" الذي يعيش منذ أكثر من عامين مع رونالدو وعائلته، طوال فترة علاجه في إسبانيا عند أخت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي.