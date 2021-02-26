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رونالدو يرسل قطه 'النادر' للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-26 | 07:32

رونالدو يرسل قطه

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير، أن البرتغالي نجم يوفنتوس أرسل قطه بطائرة خاصة إلى إسبانيا للعلاج بعد أن دهسته سيارة في تورينو الإيطالية.

وحسب الصحيفة الإسبانية يدعى قط رونالدو المدلل "بي بي" وهو من فصيلة سفينكس النادرة.

وسيبقى "بي بي" الذي يعيش منذ أكثر من عامين مع رونالدو وعائلته، طوال فترة علاجه في إسبانيا عند أخت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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