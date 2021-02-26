انت الان تتابع خبر رونالدو يرسل قطه 'النادر' للعلاج في إسبانيا بطائرة خاصة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-26 | 07:32
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أرسل قطه بطائرة خاصة إلى إسبانيا للعلاج بعد أن دهسته سيارة في تورينو الإيطالية.
وحسب الصحيفة الإسبانية يدعى قط رونالدو المدلل "بي بي" وهو من فصيلة سفينكس النادرة.
وسيبقى "بي بي" الذي يعيش منذ أكثر من عامين مع رونالدو وعائلته، طوال فترة علاجه في إسبانيا عند أخت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي.
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