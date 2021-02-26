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عاجل..رويترز: واشنطن وجهت ضربة جوية استهدفت جماعة مدعومة من إيران في سوريا

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محمد الفلاح - الجمعة 26 فبراير 2021

صورة أرشيفية

 قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة وجهت يوم الخميس ضربة جوية في سوريا استهدفت هيكلا تابعا لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، ردا فيما يبدو على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وربما كانت الضربة أول تحرك من جانب الولايات المتحدة ردا على هجمات الأسبوع الماضي، إلا أنها تبدو محدودة النطاق على نحو يقلل  من خطر التصعيد.

كما أن من شأن قرار قصر الضربة على سوريا دون العراق أن يعطي الحكومة العراقية متنفسا في وقت تُجري فيه تحقيقا في هجوم أصاب أمريكيين في 15 فبراير شباط.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على توجيه الضربة.

وذكر أحد المسؤولين أن الضربة جاءت ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة بالعراق.  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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