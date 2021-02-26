شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقفز 90 مركزاً فى جودة الطرق.. تعرف على الجهود المبذولة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مساعى الحكومة لتقليل الازدحام بالمدن والربط بين المناطق بعضها البعض والتيسير على المواطن، تنفذ الحكومة خطة متكاملة لتطوير الكبارى على مستوى الجمهورية، سواء بالتجديد أو التقوية أو استكمال إنشاء محاور جديدة، والتى جرى استعراضها خلال إلقاء البيان الخاص بأداء قطاع النقل والمواصلات خلال الفترة الماضية أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ونسلط الضوء فى السطور التالية على الجهود المبذولة فيما يخص تطوير الطرق والكبارى:

1 - وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية مبنية على الأهداف التالية:

- الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة (الزراعية - الصناعية – السياحية - وغيرها).

- إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى.

- العمل على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود ايجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة.

- أيضاً إنشاء الكبارى العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية.

- إنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل (رصف خرسانى) لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية والتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود.

- الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

2 - شهد قطاع الطرق والكبارى تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019.

3 - التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى (1769) مشروعا وبإجمالى تكلفة (464) مليار جنيه حتى عام 2024 و جرى الانتهاء من تنفيذ (1052) مشروعا بإجمالى تكلفة (254,3) مليار جنيه، وجارى تنفيذ (642) مشروعا بإجمالى تكلفة (114) مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ (75) مشروعا بتكلفة (95,7) مليار جنيه حتى 2024 كالتالى:

- المشروع القومى للطرق 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور ا بتكلفة 34 مليار جنيه.

- الطرق الرئيسية 9000 كم بتكلفة 107,7 مليار جنيه .

- الكبارى العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه.

- الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه.