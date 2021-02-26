في أول إتصال بينهما.. بايدن يؤكد للملك سلمان الالتزام الأميركي بدعم السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الخميس، التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها، لكنه شدد في المقابل على الأهمية التي توليها واشنطن لملف حقوق الإنسان.



وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن والعاهل السعودي بحثا "التزام الولايات المتحدة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة هجمات تشنها مجموعات متحالفة مع إيران".



وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي جدد التأكيد على "الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على صعيد حقوق الإنسان ودولة القانون".



وأبلغ بايدن العاهل السعودي أنه سيعمل على "تقوية العلاقات الأميركية السعودية وجعلها شفافة قدر الإمكان".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في وقت سابق الخميس، إن الرئيس الأميركي سيجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي "قريبا جدا".



وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، عددا من القضايا المشتركة، أبرزها ملف حقوق الإنسان والجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.



وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنّ إصدار التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "ربما يتأجل موعده" كونه مرتبط بإجراء مباحثات هاتفية أولا بين بايدن والملك سلمان.



يشار أن التقرير كان متوقعا صدوره الخميس، إلا أن الترجيحات باتت تؤكد أنه سيصدر اليوم الجمعة.



ومن المنتظر أن يصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، تقريرا غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.





المصدر: وكالات