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استهدفت فصيلا إيرانيا.. أمريكا تعلن تفاصيل ضربة جوية في سوريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة وجهت أمس الخميس ضربة جوية في سوريا استهدفت هيكلا تابعا لجماعة مدعومة من إيران.

وتأتي الضربة بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن هويتهما إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على توجيه الضربة.

والأربعاء الماضي قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إن "إيران تتحمّل مسؤولية هجمات التنظيمات الموالية لها في العراق".

وكانت الخارجية الأمريكية حملت إيران مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق بسبب تدخلاتها في الشأن الداخلي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن الهجمات الأخيرة على المنطقة الخضراء في بغداد نفذتها جماعات مدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن لن ترد بقوة لكي لا تخاطر بتصعيد يفيد إيران ويسهم في جهودها لزعزعة استقرار العراق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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