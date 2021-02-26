شكرا لقرائتكم خبر عن «توام» يُنجز 800 معالجة ناجحة للتلـيّفـات الرحمية دون جراحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

نجح مستشفى توام، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في تشخيص ومعالجة 800 حالة للتليّفات الرحمية عن طريق تقنية القسطرة الانصمامية، وهي إجراء بسيط يتيح للمرأة فرصة تجنب التدخلات الجراحية التقليدية.

وقال الدكتور جمال الدين القطيش، رئيس قسم الأشعة واستشاري الأشعة التداخلية في مستشفى توام، يسعدنا أن نعلن عن نجاح الفريق الطبي للمستشفى في علاج المصابات بأورام ليفية في الرحم عن طريق القسطرة الانصمامية، والقضاء على التليفات الرحمية لديهن، والإسراع بإزالة هذا العبء عنهن، وتوفير الراحة للمريضات لدينا. ويتيح هذا الإجراء فرصة أمام المريضات للتقليل من التدخلات الجراحية إلى الحدّ الأدنى، ولهذا الإجراء الطبي مزايا مهمة منها عدم إلحاق أي ضرر بالرحم وبالتالي المحافظة على قدرة المرأة على الحمل والإنجاب. ويؤكد معدل النجاح لهذا الإجراء التزامنا المتواصل بتزويد مرضانا بأفضل العلاجات المبتكرة بحسب فئاتها لتحسين نتائج العلاج.

وذكر أن النساء المصابات بالتليفات الرحمية يُعانين بصمت على الرغم من توافر العلاج في الوقت الراهن موضحاً أن التليفات الرحمية هي من أكثر الأورام الحميدة شيوعاً عند النساء، إذ إن ما يقارب 20% من النساء فوق سن الأربعين يعانين من التليفات الرحمية، لافتاً إلى أن علاج الأورام الليفية الرحمية باستخدام القسطرة يتميز بالسهولة ونسبة مشاكل ومضاعفات أقل مقارنة بالتدخلات الجراحية.

وأضاف بعد نجاح الإجراء العلاجي، تتحسن الأعراض لدى معظم المريضات بنسبة تصل إلى 95%، وتحتاج المريضة بعد ذلك إلى البقاء في المستشفى لمدة 8 ساعات فقط. وتُنصح بتحديد موعد للمتابعة بعد مرور 6 أشهر لتتم إعادة تصوير المنطقة التي تراكمت فيها الألياف بالرنين المغناطيسي، هذا وغالباً ما تتم متابعة المريضة لمدة ستة أشهر أو عام كامل.