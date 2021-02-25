الجزائر تدين بشدة أعمال العنف في النيجر وتدعو للتهدئة والتعقل

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

أدانت الجزائر بشدة اليوم الخميس، أعمال العنف في الجارة الجنوبية النيجر، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكدة انها تتابع عن كثب الوضع في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن "الجزائر تدين بشدة أعمال العنف هذه وتدعو إلى التهدئة والهدوء والتعقل. وتحث كافة الفاعلين السياسيين على احترام نتائج المسار الانتخابي وسلوك السبل القانونية والحوار للتعبير عن شكاواهم".

وأضاف ذات المصدر "الجزائر تعبر عن تمسكها بالمحافظة على استقرار هذا البلد الشقيق وتجدد التأكيد على استعدادها للعمل مع السلطات النيجيرية على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون القوية وترقية الاستقرار والازدهار في المنطقة".

كانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في النيجر، أعلنت مرشح الحزب من أجل الديمقراطية والاشتراكية محمد بازوم، فائزا في الرئاسيات بحصوله على 75ر55 % من الأصوات أمام منافسه مهاماني عثمان، الذي حصل على 25ر44 % من الأصوات.