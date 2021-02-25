بريطانيا تعلن فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في ميانمار

محمد الفلاح - الخميس 25 فبراير 2021

أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في ميانمار، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير (شباط).



ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً من ميانمار آخر، سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، إن هذه التدابير "تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري في ميانمار: سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب البورمي".

وأطاح جيش ميانمار الذي يندد بحصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، بحكومة هذه الأخيرة خلال انقلاب تسبب بتظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف.