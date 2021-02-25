كأس إفريقيا أقل من 20 سنة.. منتخب غانا يعبر لنصف نهائي كأس إفريقيا للشباب

جدة - عبدالحي حسين - تأهل المنتخب الغاني، لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب لأقل من 20 سنة، قبل لحظات، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 2-4.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، احتكما على إثرها للركلات الترجيحية، التي ابتسمت لغانا بواقع أربعة أهداف لثلاثة.

وسيواجه غانا في نصف نهائي البطولة، الفائز من جمهورية إفريقيا الوسطى وغامبيا.

وكان المنتخب الوطني المغربي تعادل على المنتخب الغاني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وتصذر المجموعة، ليتأهل لدور ربع النهائية، حيث تنتظره مقابلة حسم التأهل للمربع الذهي، غدا الجمعة، وسيلاقي المنتخب التونسي.