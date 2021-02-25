واد زم.. تأجيل محاكمة شخصين صورا مدرب المنتخب السابق “رونار” في أوضاع مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

جدة - عبدالحي حسين - قررت غرفة جنحي تلبسي تأديبي في المحكمة الابتدائية في واد زم، اليوم الخميس، تأجيل قضية، تعرض فيها مدرب الأسود السابق، هيرڤي رونار، إلى عملية نصب من طرف شابين في مدينة واد زم، استدرجاه عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمواعدة، وأوهموه بشخصية فتاة من لبنان.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المحكمة قررت تأجيل القضية المذكورة إلى غاية يوم 04 مارس المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين، الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع.

وكانت المصالح الأمنية في مدينة واد زم قد أوقفت شخصين، الأسبوع الماضي، يشتبه في تورطهما في النصب، والاحتيال، وتصوير شخص دون موافقته، بعد أن تقدم مدرب الأسود السابق، هيرڤي رونار، بشكاية في الموضوع.

والمعنيان يشتبه في تورطهما في إغراء المدرب، رونار، بصور مثيرة، قبل أن يستدرجاه إلى محادثة عبر الفيديو، إذ استعملا تطبيقا مسجلا للإطاحة به، وصوراه في أوضاع مخلة.

وتابع المصدر نفسه أنه، بعد انتهاء المحادثة، توصل رونار بتسجيل كامل لها، وبعدها خيراه بين دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم، أو نشر الفضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة في مدينة واد زم تهم “محاولة المساهمة في النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في المساهمة في النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، والنصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، وتسجيل صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته”، إذ حددت جلسة محاكمتهما، يوم الخميس المقبل، في مدينة واد زم، ومتابعتهما في حالة اعتقال.