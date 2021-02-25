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الإمارات: 18 حالة وفاة و3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم  الخميس تسجيل 18  حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1182  حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل  3025 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 381 ألفا  و662 حالة.
ولفت البيان إلى أن 4678  مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى  375 ألفا  و 59 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 195 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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