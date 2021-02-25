جيشا الهند وباكستان يتفقان على وقف إطلاق النار في كشمير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الجيشان الهندي والباكستاني اليوم الخميس إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار عبر الحدود المتنازع عليها في إقليم كشمير، حيث تكررت في الشهور القليلة الماضية وقائع من هذا القبيل أدت في كثير من الأحيان إلى مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال بيان مشترك "من أجل تحقيق سلام دائم على امتداد الحدود يعود بالنفع على الجانبين، اتفق قائدا العمليات العسكرية (في البلدين) على تعامل كل طرف مع قضايا الطرف الآخر ومخاوفه التي من شأنها الإخلال بالسلام وإثارة العنف".

وكانت الجارتان اللتان تملكان أسلحة نووية وقعتا عام 2003 اتفاقا لوقف إطلاق النار على امتداد خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية في كشمير، لكن الهدنة شهدت انتهاكات في السنوات القليلة الماضية.

وقال مسؤول من نيودلهي إن وقف إطلاق النار يهدف جزئيا إلى الحد من معاناة المدنيين المقيمين على الحدود الذين كثيرا ما يقعون ضحايا لتبادل إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع "نشعر بتفاؤل حذر أن مستوى العنف والتوتر على خط المراقبة سينخفض".

لكنه قال إن الهند لن تحد من نشر قواتها على خط المراقبة بهدف منع التسلل ولن تتوقف عن عمليات مكافحة التمرد في وادي كشمير.