شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام ألماني بالتجسس على مجلس النواب لحساب روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب أعلنت النيابة الألمانية الخميس أنه تم توجيه الاتهام رسمياً في برلين إلى ألماني يشتبه في أنه نقل إلى روسيا بيانات ومخططات تتعلق بمجلس النواب الألماني (بوندستاغ). وقالت النيابة في بيان إنه «بين نهاية تموز/يوليو وبداية أيلول/سبتمبر 2017، قرر المشتبه فيه من تلقاء نفسه نقل معلومات تتعلق بممتلكات البوندستاغ الألماني إلى الاستخبارات الروسية». وأوضحت أن هذه الوثائق أرسلت بشكل ملفات بنسق المستند المنقول (بي دي إف) إلى موظف بالسفارة الروسية في برلين، يشتبه في أنه عضو في الاستخبارات العسكرية الروسية.