إيران: نتنياهو يلجأ إلى الأكاذيب المتعصبة لاستحضار رهاب إيران العنصري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلجأ إلى الأكاذيب المتعصبة لاستحضار رهاب إيران العنصري".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال خطيب زاده إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلجأ إلى الأكاذيب المتعصبة لاستحضار رهاب إيران العنصري.. أمر مؤلم حقا أن مؤامراته المناهضة لإيران قد باءت بالفشل مرة أخرى".

وأضاف: "من إنقاذ اليهود إلى معارضة الاحتلال، لطالما حاربت إيران الظالمين. التاريخ لا يكذب".

وكان نتنياهو، هدد يوم أمس بفعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، و"بسحق" كل من يهدد إسرائيل، مجددا معارضته لعودة الإدارة الأميركية للاتفاق النووي مع إيران.

كما قال نتنياهو "نحن لا نعلق آمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران"، وتابع مخاطبا القيادة الإيرانية "قد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات، التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضا".