البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات قوية وممتدة مع السعودية وستواصل العمل معها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن، الأربعاء، أنها تتمتع بعلاقات قوية وممتدة مع السعودية، وتعهدت بمواصلة العمل معها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وذكرت ساكي أنه يُجرى حاليا تحديد موعد لاتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان وإن المكالمة ستُجرى قريبا.

وكان الولايات المتحدة الأمريكية جددت، التزاماتها وشراكتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن "السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة في عدة مجالات".