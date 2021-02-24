شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد: حالته الصحية مستقرة ويغادر المستشفى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت زوجة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، استقرار الحالة الصحية لزوجها، وأنه يجرى فحوصات دورية للاطمئنان على كل ما يعانى منه نتيجة الوعكة التى تعرض لها خلال الساعات الماضية.

وأضافت زوجة الكاتب الكبير لـ"الخليج 365"، أنه سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة، وأنه يطمئن الجميع على صحته، وأنه بخير الآن.

وتعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

من جانبه، تمنى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، الشفاء العاجل للكاتب الكبير، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، متابعا: "فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".