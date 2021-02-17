شباب الصحفيين المصريين تكشف مشاركة الإرهابي الإخواني ياسر العمدة في انتخابات حزب العدالة والتنمية بتركيا 

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن الإرهابي الإخواني المصري ياسر العمدة يشارك في انتخابات حزب العدالة والتنمية في تركيا بعد حصوله على الجنسية التركية،.. مؤكدة الجبهة علي ان العمده مطلوب في تنفيذ أحكام في قضايا إرهابية ومدرج على قوائم الإرهابيين.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: إن الهارب يدعي ياسر عبد الحليم احمد عبد الحفيظ وشهرتة"ياسر العمدة" وصحيفة سوابقة مليئة بالجرائم الإرهابية وبدأ موظف إداريًا بميناء دمياط، أدرجته محكمة جنايات القاهرة، ضمن 187 متهمًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بناءً على الطلب رقم 8 لسنة 2018 قرارات كيانات إرهابية ورقم 8 لسنة 2018، قرارات إدراج قوائم الإرهابيين فى القضية رقم 760 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا.

أضاف طوالة ان ياسر العمدة صاحب إطلاق الدعوات المشبوهة تحت مسمي ثورة الغلابة واللهم ثورة، وحركة 11/11 مدعيًا أنه صاحب رسالة وطنية، محاولًا بذلك التنصل من علاقته بالإخوان ثم أصبح بعد ذلك ضيفًا دائمًا على قنواتهم التي تبث من تركيا، بعد هروبه إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو، وكان وراء فزاعة "المبروكة" التى اختراعها لترويع المصريين خلال العمليات الارهابية، وهو سلاح جديد اخترعه الإخوان، عبارة عن كتلة أسمنتية ملصق بها مسامير 5 سم يتم إلقاؤه على المواطنين المشاركين في التظاهرات لإصابتهم في عيونهم ووجوههم وأجسادهم، وكذلك رجال الشرطة، وإلقائها أمام السيارات لتفريغ إطاراتها وإرباك حركة المرور وشل الطرق الرئيسيّة وإثارة الفوضى.

أشار رئيس الجبهة إلي ان أسرة الهارب "ياسر العمدة" تبرأت منه وظهر والده فى كل الوسائل الإعلامية ليعلن تبرئة من قيام نجلة الهارب بالهجوم علي مؤسسات الدولة والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة .. بينما طالب شقيقه محمود الحكومة بإسقاط الجنسية عنه، وأوصي والدة بعدم دفنة بمدافن الأسرة