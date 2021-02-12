مصر.. قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد وحمولات السفن

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصرالفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت رقما قياسيا جديدا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.



وأوضح ربيع "أن القناة سجلت عبور 72 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها والأعلى حمولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، محققه أعلى إيراد يومي منذ الجائحة قدره 24.7 مليون دولار".

وقال إن "عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 37 سفينة بحمولات صافية 2.8 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية 2.5 مليون طن".

وأضاف أن "حركة الملاحة اليوم الجمعة سجلت عبور 21 سفينة حاويات عملاقة بإجمالي حمولة صافية 3 ملايين طن، و28 سفينة صب بإجمالي حمولة صافية 918 ألف طن، فيما بلغ مجموع الفئات الأخرى من السفن العابرة للقناة 23 سفينة بإجمالي حمولة صافية قدرها 1.4 مليون طن".