وسط قلق روسي.. تدريبات لـ”بورتر” في البحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 5:22 مساءً

أعلنت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية بورتر تجري تدريبات في البحر الأسود.

وأضافت السفارة على حسابها على تويتر:

“المدمرة الأمريكية بورتر تتحرك باتجاه البحر الأسود حيث ستجري مناورات للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة”.

وفي 23 كانون الثاني / يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود الروسي يتتبع المدمرة الأمريكية “دونالد كوك” في مياه البحر الأسود.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته في البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار في الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.