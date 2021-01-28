الفقيه بنصالح.. العثور على جثة أب لطفلين وضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

جدة - عبدالحي حسين - أقدم شخص في الخمسينات من عمره، وهو أب لطفلين، في جماعة لكريفات، ضواحي الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، على وضع حد لحياته بالانتحار شنقا.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن جثة الهالك عثر عليها معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرته في منطقة الدوار الجديد، لأسباب لاتزل مجهولة.

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات المحلية، والأمنية حلت في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات وفاة الهالك، الذي يبلغ من العمر 50 سنة.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الفقيه بن صالح، قصد إخضاعها لتشريح طبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.