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مربيات التعليم الأولي يشكين ضياع حقوقهن الإجتماعية وانقطاع الأجور – فيديو

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alyaoum24 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - دفعت الظروف المهنية الصعبة، التي يعيشها مربو، ومربيات التعليم الأولي، العشرات منهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية في الرباط، مطالبين وزارة التربية الوطنية بتسوية أوضاعهم، ووتوقيف مظاهر الظلم، والأستغلال، والتعسف، والهشاشة، التي يعانونها.

وسجلت السكرتارية الوطنية لمربيات، ومربي التعليم الأولي، وهي الجهة الداعية إلى الوقفة، أن هذه الفئة من المربين تعاني غيابا للظروف المناسبة، والشروط اللائقة للعمل في مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي، مع هزالة في الأجر مشيرة إلى أن الجمعيات التي تدير ملفهم تتعاطى مع المربين، والمربيات بشكل “تحكمي”.

كما أشارت الهيأة ذاتها إلى أن هذه الفئة من المربين تعاني انعدام حقوقها في التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، وأبسط الحقوق الأساسية كالحق في الرخص الطبية، ورخص الولادة، وشهادة العمل، وغيرها.

وطالبت الجهة ذاتها الوزارة، وكافة المتدخلين بالتعاطي الإيجابي مع مطالب، وحقوق مربيات ومربي التعليم الأولي، على رأسها الحق في الإدماج في سلك التعليم الابتدائي العمومي، وتسوية الوضعية المادية، والقانونية لكافة المربيات، والمربين، وصون كرامتهم، وإقرار كافة حقوقهم الاجتماعية، وتوفير الشروط، والوسائل التربوية، والمهنية للإضطلاع بمهامهم.

كما طالبت بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة التحكم، وانتهاك حقوق المربيات، والمربين من طرف الجمعيات، وتوحيد المساطر القانونية في أفق الإدماج النهائي في سلك التعليم الابتدائي العمومي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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