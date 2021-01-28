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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين و الخليل

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محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.

 

ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر كامل عزات الجعبري، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة اليامون ، فيما اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب محمد عمر زكارنة من منزل ذويه.

 

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، عضو إقليم حركة "فتح" شمال الخليل ياسر زماعرة بعد أن داهمت منزله في حلحول وعبثت بمحتوياته.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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