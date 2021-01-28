محكمة الرباط تصدر حكمها في قضية “منجب ومن معه” .. السجن لسنة وغرامات تصل لـ10 آلاف درهم

جدة - عبدالحي حسين - بعد سنوات من التأجيل، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الخميس، حكمها في القضية المعروف بـ”المس بأمن الدولة”، التي يتابع فيها الحقوقي المعطي منجب وآخرون.

وقال عبد الصمد آيت عيشة، أحد المتابعين في هذا الملف مع منجب، إن ابتدائية الرباط أصدرت اليوم الخميس، حكمها عليه وعلى منجب واثنين آخرين، بسنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، والسجن النافذ سنة لهشام المنصوري وعبد الصمد آيت عيشة وهشام خربيشي.

ومثل منجب وبعض المتابعين في هذا الملف أمام القضاء في حالة سراح منذ بدء هذه المحاكمة في نونبر 2015، بينما غادر اثنان منهم إلى فرنسا، وذلك بتهمة “المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي”.

ويأتي صدور هذا الحكم، في الوقت الذي تم اعتقال المعطي منجب، والتحقيق معه بتهم مرتبطة بتبييض الأموال.