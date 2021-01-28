العثماني: عدد الوفيات والإصابات بسبب كورونا تراجع وحملة التلقيح ستكرس هذا التطور

جدة - عبدالحي حسين - تزامنا مع إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تراجع الحالات الحرجة وملء أسرة الإنعاش بسبب كورونا.

وقال العثماني اليوم في افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير، كما سجل تراجع هام في عدد الإصابات، وعدد الحالات الحرجة، وكذا تراجع بنسبة 10 نقاط في نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19، وهو التطور الذي ستساهم في تكريسه عملية التلقيح، حسب قوله.

وأوضح العثماني أن لهذا اليوم دلالات عميقة، لأن الملك محمد السادس سيعطي الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، وهي المحطة الهامة في مسلسل مواجهة البلاد للجائحة، بعد أن تمكنت المملكة من الحصول على دفعات كافية من اللقاح لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح لفائدة جميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة، وذلك بشكل مجاني.

كما سجل رئيس الحكومة بارتياح أن البلاد تتموقع بشكل جيد عالميا في مواجهة الجائحة، مؤكدا على ضرورة استمرار المواطنات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية والوقائية، الفردية منها والجماعية، وعدم التهاون بهذا الخصوص، على الرغم من التحكم النسبي في الوباء الذي حققته البلاد.