شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء «صحة الخليج» يناقشون اعتماد دليل نظام الإنذار المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي اجتماعها الاستثنائي برئاسة وزيرة الصحة بمملكة البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع وزراء الصحة بدول الخليج الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله - على الدعم المستمر والقرارات الموجهة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، لدعم القطاع الصحي ، والارتقاء بمسيرة العمل الصحي الخليجي المشترك، وتقديم أنواع الدعم للقطاع الصحي في الدول الأعضاء للقيام بدوره في الوقاية، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع الاستثنائي آليات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الـ 41، المتضمنة اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، واعتماد دليل نظام الإنذار الصحي المبكر، واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بما يعزز من توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي.