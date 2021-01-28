شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف على الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال لبيان مدى ممارسته الشذوذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بعرض طبيب الأسنان المتهم بالتحرش وهتك عرض الرجال بالقوة في عيادته بمنطقة الدقي، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى ممارسته الشذوذ من عدمه، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية والفنية لفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وكذا الفلاشات التي سلمها المجني عليهم للنيابة.

ومن المقرر قيام أحد الأطباء الشرعيين بفحص المتهم في إحدى العيادات المتخصصة داخل مصلحة الطب الشرعي، تمهيدا لإعداد تقرير بنتيجة الكشف ورساله إلى النيابة العامة.

واقعة القبض على الطبيب "ب. س"، المتهم هتك عرض بعد المترددين عليه من الرجال والشهير بـ “الطبيب المتحرش بالرجال" بدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي بينهم الفنان عباس أبو الحسن ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادات المجني عليهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليل فني ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وبتاريخ 25 يناير الماضي، قامت قوة من الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهم داخل عيادته في منطقة الدقي بالقاهرة وعرضه على نيابة الاستئناف في القاهرة.

واستجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدمها المجني عليهم ضده، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.