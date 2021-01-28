ظريف يرد على بلينكن: أمريكا هي التي انتهكت الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 يناير 2021 02:02 مساءً - منذ 10 دقائق

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي دعا طهران أمس إلى العودة للاتفاق النووي والامتثال لبنود هذا الاتفاق.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، وهو يخاطب بلينكن ”الولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق النووي، ومنعت الإيرانيين من الوصول إلى الغذاء والدواء بسبب ذلك الانتهاك“.

وحث ظريف نظيره الأمريكي على عدم نسيان ما سمّاها بـ“فشل ترامب في فرض سياسة الضغط الأقصى على إيران“، عقب انسحابه من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعا إيران إلى العودة للاتفاق النووي وبعدها ستشكل الولايات المتحدة فريقا من الخبراء لدراسة الأمر.

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحفي له ”الرئيس جو بايدن كان واضحا عندما قال: إنْ عادت إيران للامتثال للاتفاق النووي فسنفعل الأمر ذاته، وإذا قررت إيران العودة إلى الاتفاق فسنشكل فريقا من الخبراء لدراسة الأمر“.

من جهته، رأى مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ أن ”وضع وزير خارجية أمريكا شرطا لإيران من أجل تنفيذ تعهدات واشنطن حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2231 يعني أنه يواصل نوعا ما طريق ترامب“.

وأضاف آشنا ”ولو كان هذا ناجحا لما ترك ترامب البيت الأبيض وهو في حسرة اتصال هاتفي من طهران“.

وتشترط إيران عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي من أجل أن تتراجع عن خفض التزاماتها النووية التي بدأتها في أيار/ مايو 2019 بهدف الضغط على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايتها من العقوبات الأمريكية.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران؛ ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها في إيران.