نائبة تطالب البرلمان التركى تكشف عن جرائم العنف ضد المرأة بتركيا

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

طالبت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة ديار بكر، سمرا جوزيل، بضرورة مناقشة البرلمان التركى لموضوع تصاعد العنف ضد المرأة، بمعدل مقتل 3 نساء يوميا فى تركيا.



وأشارت جوزيل إلى أن 48% من النساء اللاتى قتلن، تم قتلهن على أيدى رجال بسبب طلبهن الطلاق، وهو دليل على ارتفاع مؤشر العنف المنزلي.

وتساءلت النائبة الكردية عن خطط القصر الرئاسى للتعامل مع أزمة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف ضد المرأة قد ازداد بشكل كبير في عام 2020.

وأوضحت أن 620 ألف و829 امرأة قمن بتحميل التطبيق المختص بالإبلاغ عن تعرضهن للعنف والتهديد على هواتفهن، لا سيما فى الحالات التى يتعذر فيها الوصول إلى خاصية إبلاغ الشرطة، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وأضافت جوزيل أن إحدى المشكلات الرئيسية هي عدم توافر إنترنت بشكل سريع يمكِّن النساء من الاستغاثة، فضلًا عن وجود نساء أميات لن يستطعن استخدام التطبيق، كما تتخلف قوات الأمن عن نجدة المواطنات أحيانًا.