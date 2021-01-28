إعلام ليبي: دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس بطرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام ليبية، الخميس، سماع دوي إطلاق نار قرب حي الأندلس قرب حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب ما ذكرته مصادر لـ"الخليج 365" فإن اشتباكات اندلعت بين مليشيات حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية في صراع على النفوذ.

وقالت المصادر إن المليشيات المسلحة اشتبكت فيما بينها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بجزيرة سوق الثلاثاء في حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس.



وأوضحت المصادر أن مجموعة من مليشيا الأمن العام أطلقت النار على قوة من مليشيا الردع كانت تقوم بالتمركز قرب جزيرة سوق الثلاثاء مما دعا الأخيرة للانسحاب من موقعها.

وأضافت المصادر أن مليشيا الأمن العام تتمركز الآن بالمنطقة وتجهيز أسلحتها تحسيا لهجوم مضاد من مليشيا الردع.

وتقع العاصمة الليبية طرابلس أسيرة لأكثر من 35 مليشيا رئيسية إضافة إلى عدد من المليشيات الصغيرة وعدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لمدن مصراتة والزاوية علاوة على تشكيلات مسلحة من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لدعم السراج.

وتقاسمت الميليشيات النفوذ على مدن المنطقة الغربية في ليبيا، وفي الآونة الأخيرة حاولت إضفاء الشرعية على نفسها عبر إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني" وما يسمى بـ" قوات دعم الاستقرار"، بمباركة حكومة السراج، وتحويل المليشيات لقوة رسمية، لتخريب أي محاولة لليبيين للمصالحة وإعادة الاستقرار لبلادهم.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5 + 5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار..

ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن.

