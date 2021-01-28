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البيت الابيض يطالب بتحقيق دولي واضح ومعمق حول منشأ كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الابيض اليوم "الأربعاء" أن التحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ كوفيد-19 يجب أن يكون "واضحا ومعمقا".

 

وقالت المتحدثة عشية بدء تحقيق ميداني لخبراء منظمة الصحة "من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين"، مؤكدة ان واشنطن "تدعم التحقيق الدولي الذي يجب ان يكون في رأينا واضحا ومعمقا".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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