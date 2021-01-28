تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية تجمع كل الأطياف وتخلق حياة سياسية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنسيقية شباب الأحزاب منصة حوارية جامعة، تجمع كل أطياف العمل السياسى بمختلف الأيديولوجيات والأفكار، وأنها كانت المنارة ونقطة الانطلاق، والحدث الذى جعل صناع القرار فى الأحزاب السياسية يتوافقوا حتى و إن كان يوجد رمانة ميزان، وأن رمانة الميزان هى رغبة القيادة السياسية الحقيقية فى تنمية حياة سياسية لمصر وخلق حياة حزبية.

وأضاف عمرو درويش أن التنسيقية منصة جامعة، نجحت فى أن تخلق حياة سياسية جديدة بسياسة بمفهوم جديد و أن يتفق الجميع على الثوابت الوطنية و يختلف كيفما يشاء، متابعا: "أفتخر بشدة أننى من الرعيل الأوائل وأحد مؤسسى هذا الكيان".

يذكر أن عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أكد من قبل أن المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب خلال كلمة رئيس الوزراء في المجلس، وهو ما يؤكد أن الانطلاقة كانت قوية من مجلس النواب لأداء دوره الرقابي وسيكون الدور مختلف وقوي، وأن المجلس بدأ بداية طيبة، مشيرا إلى أن العمل يتم من خلال الأرقام ومراجعتها وتم الاستماع بشكل إيجابي.

وتابع: "ليس هناك خصومة مع الوزراء ولا يوجد تصيد أخطاء ولكن ما يحدث في إطار الإصلاح وتصحيح المسار، لم نكتف بتقارير أو كلام ولكن سيكون هناك مراقبة كبيرة او تعامل بالأرقام، الحكم على ما قاله وزير التنمية المحلية مقترن بفحص الأوراق التى ستأتى لنا".